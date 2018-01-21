CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    zirvede

    Wanamaker zirvede
    'nin 19. haftasında Anadolu Efes'i 89-84 mağlup eden Doğuş'ta öne çıkan isimlerden biri 'dı. 18 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt ile oynayan ABD'li basketbolcu, sarı-lacivertlilerin galibiyetinde başrolü oynarken, Avrupa Ligi'nde de haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wanamaker zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN