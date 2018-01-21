Wanamaker zirvede
Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes'i 89-84 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'ta öne çıkan isimlerden biri Wanamaker'dı. 18 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt ile oynayan ABD'li basketbolcu, sarı-lacivertlilerin galibiyetinde başrolü oynarken, Avrupa Ligi'nde de haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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