Göztepe'de Poko'ya 11 yolu

Teknik direktör Tamer Tuna, orta sahada cezalı Rotman'ın yerine Gabonlu futbolcuyu da alternatifler arasında görüyor. Poko, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takımla ilk antrenmana da çıktı. Karabükspor'dan transfer edilen futbolcunun ilk çalışmadaki hırslı hali gözlerden kaçmadı.



Sarı-kırmızılılarda Kaptan Selçuk Şahin'in 37'nci doğum günü, tesislerde kesilen pastayla kutlandı. Selçuk için dün akşam düzenlenen kutlama yemeğinde de eğlenceli anlar yaşandı. Takımın yıldızlarından Sabri, gecede darbuka şov yaptı. Jahovic, Sabri'nin alnına para yapıştırdı. Stoper Kadu, kaleci Günay ve Doğanay'la birlikte halay çekti. Göztepeli futbolcular, Süper Lig'in en tecrübeli isimlerinden Selçuk'un doğum günü dolayısıyla Fenerbahçe deplasmanı öncesi stres attı.