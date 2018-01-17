Göztepe'de Poko'ya 11 yolu
Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk maçına hazırlanan Göztepe'de ara transferde kadroya dahil edilen ilk futbolcu olan Poko, bu karşılaşmada ayağının tozuyla ilk 11'de forma giyebilir.
Teknik direktör Tamer Tuna, orta sahada cezalı Rotman'ın yerine Gabonlu futbolcuyu da alternatifler arasında görüyor. Poko, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takımla ilk antrenmana da çıktı. Karabükspor'dan transfer edilen futbolcunun ilk çalışmadaki hırslı hali gözlerden kaçmadı.
Sarı-kırmızılılarda Kaptan Selçuk Şahin'in 37'nci doğum günü, tesislerde kesilen pastayla kutlandı. Selçuk için dün akşam düzenlenen kutlama yemeğinde de eğlenceli anlar yaşandı. Takımın yıldızlarından Sabri, gecede darbuka şov yaptı. Jahovic, Sabri'nin alnına para yapıştırdı. Stoper Kadu, kaleci Günay ve Doğanay'la birlikte halay çekti. Göztepeli futbolcular, Süper Lig'in en tecrübeli isimlerinden Selçuk'un doğum günü dolayısıyla Fenerbahçe deplasmanı öncesi stres attı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:24
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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını başladı
Toplam 1
Yorum
Bence SSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIYYYYYYYYYYYOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNN TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSS
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 8
Yorum
BJK anlayan anlıyor sen sakin ol heyecanlanma.:) Bİde anlaşılır cümle kursaydın keşke.kim çocukça yorum yapmış cümlenden belli..
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Konyaspor'dan hakem tepkisi
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı yazın buraya... pazar günü sahada bu futbolcu ! o zaman ne diyeceksiniz bakalım.
Göztepe'de Poko'ya 11 yolu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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