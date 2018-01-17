CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Göztepe'de Poko'ya 11 yolu

    Göztepe'de Poko'ya 11 yolu

    Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk maçına hazırlanan Göztepe'de ara transferde kadroya dahil edilen ilk futbolcu olan Poko, bu karşılaşmada ayağının tozuyla ilk 11'de forma giyebilir.

    Teknik direktör , orta sahada cezalı Rotman'ın yerine Gabonlu futbolcuyu da alternatifler arasında görüyor. Poko, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takımla ilk antrenmana da çıktı. Karabükspor'dan transfer edilen futbolcunun ilk çalışmadaki hırslı hali gözlerden kaçmadı.

    Sarı-kırmızılılarda Kaptan Selçuk Şahin'in 37'nci doğum günü, tesislerde kesilen pastayla kutlandı. Selçuk için dün akşam düzenlenen kutlama yemeğinde de eğlenceli anlar yaşandı. Takımın yıldızlarından Sabri, gecede darbuka şov yaptı. Jahovic, Sabri'nin alnına para yapıştırdı. Stoper Kadu, kaleci Günay ve Doğanay'la birlikte halay çekti. Göztepeli futbolcular, Süper Lig'in en tecrübeli isimlerinden Selçuk'un doğum günü dolayısıyla Fenerbahçe deplasmanı öncesi stres attı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe'de Poko'ya 11 yolu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN