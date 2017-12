Jahovic'le son tur

14 golle krallık tahtına oturan, kontratı sezon sonu bitecek Makedon santrforun maaşını 750 bin euro’ya yükselten yönetim, Antalya kampında son noktayı koymayı planlıyor

Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe, dış transferde çalışmalarını hızlandırırken, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampına tüm futbolcularını davet eden Teknik Direktör Tamer Tuna, 1 hafta içinde gidecek isimleri yönetime bildirecek. Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği ise Süper Lig ve Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu Adis Jahovic'le nikah tazelemek.



30 yaşındaki Makedon yıldızın maaşını 750 bin euro'ya yükselten yönetim, Antalya kampında son noktayı koymayı planlıyor. Göztepe'de mutlu olduğunu her fırsatta ifade eden Jahovic'de sorun çıkmasını beklemeyen sarı-kırmızılıların, yine sözleşmesi sezon sonunda bitecek stoper Kosanovic ve kaleci Beto'yla da masaya oturacağı bildirildi.