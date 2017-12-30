Jahovic'le son tur
14 golle krallık tahtına oturan, kontratı sezon sonu bitecek Makedon santrforun maaşını 750 bin euro’ya yükselten yönetim, Antalya kampında son noktayı koymayı planlıyor
30 yaşındaki Makedon yıldızın maaşını 750 bin euro'ya yükselten yönetim, Antalya kampında son noktayı koymayı planlıyor. Göztepe'de mutlu olduğunu her fırsatta ifade eden Jahovic'de sorun çıkmasını beklemeyen sarı-kırmızılıların, yine sözleşmesi sezon sonunda bitecek stoper Kosanovic ve kaleci Beto'yla da masaya oturacağı bildirildi.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
-
Hep orada otursun
Toplam 1
Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
-
İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
-
Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
Jahovic'le son tur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.