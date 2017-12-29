 Son gözde Yassin Ayoub – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Son gözde

    Son gözde Yassin Ayoub

    , ’in 23 yaşındaki Faslı orta sahasının peşine düştü

    Dinamo Kiev'den golcü Kravets, R.Kazan'dan orta saha Song, Karabük'ten Poko ve Seleznyov'u takibe alan , orta saha Yassin Ayoub'u da radarına aldı. Hollanda'da 'te oynayan Faslı futbolcu için girişimlere başlanacağı öğrenildi.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:37
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