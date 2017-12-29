Son gözde Yassin Ayoub
Göztepe, Utrecht’in 23 yaşındaki Faslı orta sahasının peşine düştü
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:37
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
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