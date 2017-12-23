Göz Göz’e Song iddiası
İzmir ekibi, Arsenal ve Barcelona patentli Rusya’da R.Kazan’dan ayrılma planı yapan Kamerunlu ön libero Song’u listesine aldı
Süper Lig'de flaş sonuçlara imza atan Göztepe, devre arasında transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Rusya'nın Rubin Kazan takımından ayrılması beklenen ön libero Alex Song'la ilgilendiği belirtildi. Daha önce İngiltere'de Arsenal ve İspanyol devi Barcelona'nın da formalarını giyen tecrübeli futbolcu için Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in de bu transferi az maliyetle bitirmenin planlarını yaptığı bildirildi. Song, bu sezon Rusya Premier Ligi'nde oynadığı 7 maçta 1 gol attı.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Göz Göz’e Song iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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