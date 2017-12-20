Göztepe'de Tuna'nın gözü Galatasaray'da

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında pazar günü Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Teknik Direktörü Tamer Tuna önemli açıklamalarda bulundu.



Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen genç teknik adam, Galatasaray maçından alacakları 1 veya 3 puanla hedefledikleri 30 puanın üzerine çıkmak istediklerini söyledi. Gerek disiplin gerek moral olarak iyi seviyede olduklarını kaydeden Tuna, "Eksiklerimiz var, bunları devre arasında çözdükten sonra ikinci yarıya daha güçlü girmek istiyoruz. Galatasaray müsabakasında iyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Hem tatile moralli girme adına hem de ikinci yarıya daha iyi başlama adına avantajlı bir skor olsun istiyoruz" dedi.

Tuna, Galatasaray'ın teknik heyet değişikliği ve olağanüstü genel kurul kararıyla ilgili ise, "Bunları Göztepe teknik direktörü olarak değerlendirirsem, bizde öyle şeyler olmadığı için gayet mutluyuz. Şöyle bir gerçek var, bazen avantaj bazen dezavantaj oluyor. Galatasaray'ın bir gerçeği var. İstanbul'da oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı. Hiç mağlubiyet yaşamadı, bu onlar için bir avantaj. Hoca değişikliğini kendileri değerlendireceklerdir. Seyirci avantajı var, coşkulu taraftara oynayan bir Galatasaray var" diye konuştu.



TAMER TUNA: DUYGULARIMI İYİ YÖNETEN BİRİYİM

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'a karşı rakip olacağını hatırlatan Tuna, "Futbolculuk yaşamımda ilk Galatasaray'da profesyonel oldum. Ancak duygularımı iyi yöneten biriyim" yorumunu yaptı. Tuna, sezon başında koydukları kalıcı olma hedefinin gerçekçi bir düşünce olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Avrupa kupalarına katılmak için gerçekçi bir plan gerekiyor. Bu da bundan sonra başlıyor. Bugüne kadar yaptığımız her şey, bizi yarına taşıyacak. Güçlü bir takımız, olgun takımız. Yapmak istediklerimiz var, hala yapamadıklarımız var. İkinci yarıyı daha iyi oynayabilirsek daha da iyi olacağımızın farkındayım."



JAHOVİC: KRİZİ FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ

Göztepe'nin en golcü futbolcusu Adis Jahovic, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray'ı yenmek istediklerini söyledi. Galatasaray'da yaşanan gelişmelerin kendileri için fırsat olduğunu dile getiren Makedon golcü, "Rakibimizin yaşadığı krizi fırsata çevirmek istiyoruz. Tek düşüncemiz takımımızın oradan en iyi skorla dönmesi. Yüzde yüzümüzü sahaya vereceğiz" dedi. Göztepe'deki geleceği hakkında da konuşan Jahovic, "Birçok transfer teklifi geldiği doğru. Ancak yönetimle ben değil menajerim görüşecek. Göztepe'de çok mutluyum burada kalmak isterim. Ancak geleceğimi de düşünmek zorundayım. Ben 30 yaşındayım, gelecek sene 31 olacağım. Bu nedenle gelecek planımı yapmalıyım" ifadelerini kullandı.



TANJU KAYHAN: İSTANBUL'DAN İYİ SONUÇLA DÖNECEĞİZ

Göztepe'nin tecrübeli sağ beki Tanju Kayhan, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçından iyi bir sonuçla ayrılacaklarını söyledi. İyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Tanju, "Amacımız iyi gidişatımızı Galatasaray karşısında da sürdürmek. Takım olarak son haftalarda iyi savunma yaptık. 4 maç gol yemedik. Ben de takımıma katkı koyduysam ne mutlu bana. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Galatasaray maçında hepimiz en iyi şekilde mücadelemizi göstereceğiz" dedi.