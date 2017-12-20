Göztepe şahlandı
Konyaspor zaferiyle 30 puana ulaşan sarı-kırmızılılarda “Hayalini bile kurmuyordum” ifadesini kullanan Başkan Mehmet Sepil, “G.Saray karşısında da hedefimiz zafer olacak” dedi
'HAYALİMİZİ GENİŞLETİYORUZ'
Başkan Sepil, Süper Lig'e yeni çıkmış bir ekip olarak 16 haftada 30 puana ulaşmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunun hayalini bile kurmuyordum. Hayallerimizi genişletiyoruz. İlk 16 haftada 30 puanı ben de beklemiyordum, hiçbirimiz beklemiyorduk. Şu ana kadar geldiğimiz nokta çok güzel, inşallah buna bütün sezon devam ederiz" diye konuştu.
Süper Lig'de tarih yazdı
14 sezon sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, en başarılı dönemini geçiriyor. İzmir ekibi, 1970-1971'de yüzde 47'lik galibiyet oranı yakalamıştı. Bu sezon ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, yüzde 56'lık galibiyet oranına ulaştı.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:39
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
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Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
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gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
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tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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