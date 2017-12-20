Göztepe şahlandı

Konyaspor zaferiyle 30 puana ulaşan sarı-kırmızılılarda “Hayalini bile kurmuyordum” ifadesini kullanan Başkan Mehmet Sepil, “G.Saray karşısında da hedefimiz zafer olacak” dedi

Süper Lig'de evinde Konya'yı 1-0 yenerek 30 puana ulaşan, lider Başakşehir'in 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışına ortak olan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, bu kadar puan alacaklarını beklemediğini söyledi. Üst üste 4. zaferle mutlu olduklarını kaydeden Sepil, "Bu maç, G.Saray maçını daha enteresan bir hale getirdi. G.Saray karşısında da hedefimiz zafer olacak. Taraftar ve camia inanılmaz. Hep beraber kenetlendik, yolumuza devam edeceğiz" dedi.



'HAYALİMİZİ GENİŞLETİYORUZ'

Başkan Sepil, Süper Lig'e yeni çıkmış bir ekip olarak 16 haftada 30 puana ulaşmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunun hayalini bile kurmuyordum. Hayallerimizi genişletiyoruz. İlk 16 haftada 30 puanı ben de beklemiyordum, hiçbirimiz beklemiyorduk. Şu ana kadar geldiğimiz nokta çok güzel, inşallah buna bütün sezon devam ederiz" diye konuştu.



Süper Lig'de tarih yazdı

14 sezon sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, en başarılı dönemini geçiriyor. İzmir ekibi, 1970-1971'de yüzde 47'lik galibiyet oranı yakalamıştı. Bu sezon ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, yüzde 56'lık galibiyet oranına ulaştı.