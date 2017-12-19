Ukrayna devinin golcüsü Göztepe’ye
Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe, ara transfer için kolları sıvadı. 2 ya da 3 takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların D.Kiev'in golcüsü Artem Kravets'le ilgilendiği öğrenildi. Kontratı sezon sonu bitecek olan 28 yaşındaki golcü için Teknik Direktör Tamer Tuna'nın yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi. Ukrayna Milli Takımı'nda 7 gol atan Kravets, bu sezon Kiev'de oynadığı 15 maçta 5 kez ağları sarstı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Ukrayna devinin golcüsü Göztepe’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.