 Ukrayna devinin golcüsü Göztepe’ye – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Ukrayna devinin golcüsü Göztepe’ye

    Ukrayna devinin golcüsü Göztepe’ye
    Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe, ara transfer için kolları sıvadı. 2 ya da 3 takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların D.Kiev'in golcüsü Artem Kravets'le ilgilendiği öğrenildi. Kontratı sezon sonu bitecek olan 28 yaşındaki golcü için Teknik Direktör Tamer Tuna'nın yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi. Ukrayna Milli Takımı'nda 7 gol atan Kravets, bu sezon Kiev'de oynadığı 15 maçta 5 kez ağları sarstı.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
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