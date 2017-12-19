Ukrayna devinin golcüsü Göztepe’ye

Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe, ara transfer için kolları sıvadı. 2 ya da 3 takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların D.Kiev'in golcüsü Artem Kravets'le ilgilendiği öğrenildi. Kontratı sezon sonu bitecek olan 28 yaşındaki golcü için Teknik Direktör Tamer Tuna'nın yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi. Ukrayna Milli Takımı'nda 7 gol atan Kravets, bu sezon Kiev'de oynadığı 15 maçta 5 kez ağları sarstı.