Zirve aşkına 4’te 4 peşinde

Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Göztepe, bugün A.Konyaspor'u konuk edecek. Daha önce üst üste 4 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran sarı- kırmızılılar, ikinci kez dört maçlık bir seri yakalamak için saat 20.00'de Bornova Stadı'nda kupa şampiyonu yeşil-beyazlıları ağırlayacak. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan stoper Hakan Çinemre ve sol bek Adama Traore oynayamayacak.