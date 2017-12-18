 Zirve aşkına 4’te 4 peşinde – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Zirve aşkına 4’te 4 peşinde

    Zirve aşkına 4’te 4 peşinde
    Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Göztepe, bugün A.Konyaspor'u konuk edecek. Daha önce üst üste 4 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran sarı- kırmızılılar, ikinci kez dört maçlık bir seri yakalamak için saat 20.00'de Bornova Stadı'nda kupa şampiyonu yeşil-beyazlıları ağırlayacak. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan stoper Hakan Çinemre ve sol bek Adama Traore oynayamayacak.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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