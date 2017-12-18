Zirve aşkına 4’te 4 peşinde
Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Göztepe, bugün A.Konyaspor'u konuk edecek. Daha önce üst üste 4 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran sarı- kırmızılılar, ikinci kez dört maçlık bir seri yakalamak için saat 20.00'de Bornova Stadı'nda kupa şampiyonu yeşil-beyazlıları ağırlayacak. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan stoper Hakan Çinemre ve sol bek Adama Traore oynayamayacak.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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