"Göztepe her maçı kazanmak için oynar"
Süper Lig'de üst üste 3 maçını kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olan Göztepe'de yönetim frene bastı.
Taraftarın sosyal medyada Avrupa kupalarını gündeme getirmesi üzerine açıklama yapan Başkan Vekili Talat Papatya, esprili bir dille, "Alınan güzel sonuçların ardından artık hedefimiz mayıs ayında maratonu ilk 15 içerisinde bitirmek" diye konuştu. Alınan sonuçlardan ve oynanan futboldan herkes gibi memnun olduklarını ifade eden Papatya, "Ligde kalıcı olabilmek sezon başlamadan önce önceliğimizdi. Takımımız ilk devrede çok iyi sonuçlara imza attı. Çizgimizi bozmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Göztepe arması her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Futbolcularımız ve teknik ekibimiz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarımız zaten muhteşem. Önümüzdeki dönemlerde stadımız ve altyapı tesislerimiz hizmete girdiği an hedefimiz de mutlaka büyüyecek" diye konuştu.
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da Atiker Konyaspor ve Galatasaray maçlarından iyi sonuçlarla ayrılacaklarını söyledi. Sıralamada 27 puanla 6'ncı basamakta yer aldıklarını hatırlatan Tuna, "Amacımız devre arasına 30 puanın üzerinde girmek" dedi. Pazartesi günü Bornova Stadı'nda oynanacak Konyaspor maçının biletleri de satışa sunuldu. Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda adeta tribün şova imza atan sarı-kırmızılı futbolseverlerin, biletleri çok kısa süre içerisinde tüketmesi bekleniyor. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Hakan Çinemre ve sol bek Adama Traore'nin tedavileri sürüyor. İki futbolcu da Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:59
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Bayern'i İstanbul korkusu sardı
Toplam 29
Yorum
FC LİVERPOOL BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KORKAK OYNARSA ELENİR HERZAMAN OYNADIĞI AÇIK CESUR OYUNU OYNARSA 2-1 1-1 BİTİRİR GELİR EN KÖTÜ 2-1 YENİLİR EN İYİ 1-1
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Beşiktaş'ın hücum hattı suskun
Toplam 1
Yorum
Yeni hoca Bütün neden Şenolun takımın bünyesiyle oynamak Ne yapacakmış Rotosyon bir kendisi için yapsa çok iyi olacak Aklı üğleden sonrada çalışmıyor
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Tosic'ten rotasyon itirafı!
Toplam 2
Yorum
ozi doğru söz lakin yedeklerimiz le bile maç kazanmalıyız.ful defans yapan rakibi çözmenin yolu eskiden olduğu gibi yerden paslarla boğmak
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