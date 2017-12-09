 Jahovic, Göztepe’den ayrılmak istemiyor – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Jahovic, Göztepe’den ayrılmak istemiyor

    Jahovic, Göztepe’den ayrılmak istemiyor
    GÖZTEPE'de transferin gözdesi olan Adis Jahovic, sarı-kırmızılı camiayı sevindirecek haberler verdi. Ligde 13 maçta 12 gol, 2 asistle oynayan 30 yaşındaki Makedon golcü, "Kontratım yazın bitiyor, kulübümle görüşeceğim, İzmir'i çok seviyorum, takımımı ve taraftarlarımızı çok seviyorum umarım burada devam ederim" diye konuştu.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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