Jahovic, Göztepe’den ayrılmak istemiyor

GÖZTEPE'de transferin gözdesi olan Adis Jahovic, sarı-kırmızılı camiayı sevindirecek haberler verdi. Ligde 13 maçta 12 gol, 2 asistle oynayan 30 yaşındaki Makedon golcü, "Kontratım yazın bitiyor, kulübümle görüşeceğim, İzmir'i çok seviyorum, takımımı ve taraftarlarımızı çok seviyorum umarım burada devam ederim" diye konuştu.