Göztepe’nin hedefi 3’te 3

KARABÜK deplasmanından zaferle dönüp üst üste iki galibiyetle şampiyonluk yarışına ortak olan Göztepe, Y.Malatya'yı da gözüne kestirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna, "Üst üste iki maç kazandık, üçüncüsünü de kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanma odaklıyız, böyle de sürecektir. Dış sahada bu kadar galibiyetin sebebi de odur" dedi.