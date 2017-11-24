 Göz-Göz pusuda – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Göz-Göz pusuda

    Göz-Göz pusuda
    İyi başladığı sezonun son haftalarında düşüşe geçen Göztepe, telafi peşinde... Sahasında bu hafta Akhisar Belediyespor'u konuk edecek olan sarı- kırmızılılar, hız kesmeden bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalışan Göz Göz'de sakatlıkları bulunan Hakan ile Peybernes ve cezalı Schwechlen Akigolar'a karşı forma giyemeyecek.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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