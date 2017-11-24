Göz-Göz pusuda

İyi başladığı sezonun son haftalarında düşüşe geçen Göztepe, telafi peşinde... Sahasında bu hafta Akhisar Belediyespor'u konuk edecek olan sarı- kırmızılılar, hız kesmeden bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalışan Göz Göz'de sakatlıkları bulunan Hakan ile Peybernes ve cezalı Schwechlen Akigolar'a karşı forma giyemeyecek.