İzmir'de zorlu derbi

Sezona çok iyi başlayan iki ekip 8. haftada ilk 3 sıraya adını yazdırırken ardından üst üste kayıplar yaşayıp düşüşe geçti. Göz-Göz, son 4 haftada Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu, Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 ve Bursaspor'la da golsüz berabere kaldı. Akhisarspor ise deplasmanda 6-1 kazandığı Trabzonspor maçının ardından galibiyet yüzü göremedi. Gençlerbirliği'yle 3-3, Beşiktaş'la da 0-0 berabere kalan Akigolar, Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 4-0'lık skorlarla boyun eğdi. 12. hafta itibariyle 18'er puanı hanesine yazdıran Egeliler'den Göztepe 8, Akhisarspor ise 9. basamakta kendine yer buldu.



Taraftarının yarattığı müthiş atmosferle Bornova Stadı'na çıkan Göztepe, evinde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Son olarak Gençlerbirliği'ni 1 Ekim 2017'de 3-2 yenen Göz-Göz, ardından Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını kaybetti, Alanyaspor'la da berabere kaldı. Göztepe şu ana kadar evinde 6 maçta yalnızca 8 puan toplayabildi. Akhisarspor da yine deplasmanlarda istediği sonuçları alamadı. 6 müsabakada sadece Trabzonspor'u yenebilen yeşil-siyahlılar Antalyaspor ve Beşiktaş'la berabere kaldı. Akhisarspor, gurbette Bursaspor'a 3-0, Atiker Konyaspor'a 2-0, Medipol Başakşehir'de 2-1 yenilirken yalnız 5 puan toplayabildi. Zorlu randevu öncesi ev sahibi Göz-Göz'de defans oyuncuları Hakan ve Peybernes sakat, Schwechlen ise cezalı. Konuk Akhisar'da da golcü Henrique, Beşiktaş müsabakasında gördü kırmızı kart yüzünden cumartesi sahada olmayacak, Serginho'da sakatlığı nedeniyle görev alamayacak.