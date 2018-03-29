Ahmet ve Kerem Malta’dan kupayla dönüyor
26-28 Mart 2018 tarihleri arasında Malta'da düzenlenen Malta Junior Golf Open müsabakası tamamlandı. Organizasyonda 20 ülkeden, 94 sporcu yer aldı. Royal Malta Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, milli golfçülerimizden Ahmet Telli, Onur Telli, Kerem Tanpolat, Serra Evrengil ve Petek Peker ülkemizi temsil etti. Oynanan müsabakaların final raundunun ardından Hollandalı golfçü Piet Hein Bakkenes toplamda 206 (+2) gross skorla birinci, milli golfçülerimizden Ahmet Telli 209 (+5) gross skorla ikinci, Kerem Tanpolat 215 (+11) gross skorla üçüncü oldu. Organizasyonda mücadele eden milli sporcularımızdan Onur Telli toplamda 226 (+22) gross skorla, Serra Evrengil 238 (+34) gross skorla, Petek Peker ise 244 (+40) gross skorla Malta Junior Golf Open'ı tamamladı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:11
-
Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 4
Yorum
Derbinin hakemi belli oldu. aaa palabıyıka maç yok cüneyti anladık ta
-
Listede Türkiye'den tek takım!
Toplam 8
Yorum
Hamit uğur BJK NEDEN YOK Kİ ? Demişsın Seni Sinan Engin gibi Geveze beyaz futbolda kandırmasına bakma2-3 kere avropada Başarıla Olmaz Bu işler
-
Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 4
Yorum
hep aynı senaryo B.Gezer hakem ilk dakikalardan sarı gösterse oyuncuların çoğu maçı tamamlayamaz kırmızı görürlerdi. ama halis gs sivas m.11sarı 4 kırmızı gö
Ahmet ve Kerem Malta’dan kupayla dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.