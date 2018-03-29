Ahmet ve Kerem Malta’dan kupayla dönüyor – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Ahmet ve Kerem Malta’dan kupayla dönüyor

    Ahmet ve Kerem Malta’dan kupayla dönüyor
    Birliği'nin düzenlediği tamamlandı. Organizasyonda Hollandalı golfçü toplamda 206 (+2) gross skorla birinci, milli golfçülerimizden 209 (+5) gross skorla ikinci, ise 215 (+11) gross skorla üçüncü oldu.

    26-28 Mart 2018 tarihleri arasında Malta'da düzenlenen Malta Junior Golf Open müsabakası tamamlandı. Organizasyonda 20 ülkeden, 94 sporcu yer aldı. Royal Malta Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, milli golfçülerimizden Ahmet Telli, Onur Telli, Kerem Tanpolat, Serra Evrengil ve Petek Peker ülkemizi temsil etti. Oynanan müsabakaların final raundunun ardından Hollandalı golfçü Piet Hein Bakkenes toplamda 206 (+2) gross skorla birinci, milli golfçülerimizden Ahmet Telli 209 (+5) gross skorla ikinci, Kerem Tanpolat 215 (+11) gross skorla üçüncü oldu. Organizasyonda mücadele eden milli sporcularımızdan Onur Telli toplamda 226 (+22) gross skorla, Serra Evrengil 238 (+34) gross skorla, Petek Peker ise 244 (+40) gross skorla Malta Junior Golf Open'ı tamamladı.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:11
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