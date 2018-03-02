Milli golfçülerden asker selamı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    golfçülerden asker selamı

    Milli golfçülerden asker selamı

    'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'nun 3'üncü ayak mücadelesi bugün başladı. golfçüler turnuva öncesi 'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için Türk bayrağı açıp asker selamı verdi.

    Türkiye Golf Federasyonu'nun 2018 faaliyet programında yer alan Türkiye Golf Turu 3'üncü ayak mücadelesi, Belek Turizm Merkezinde başladı. 18'i erkek 9'u kadın olmak üzere toplam 27 sporcu turnuva öncesi Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek verdi.

    Sporcular sahada Türk bayrağı açıp asker selamı verdi. Turnuva, 4 Mart Pazar günü sona erecek.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:44
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