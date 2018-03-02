Milli golfçülerden asker selamı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak mücadelesi bugün başladı. Milli golfçüler turnuva öncesi Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için Türk bayrağı açıp asker selamı verdi.
Türkiye Golf Federasyonu'nun 2018 faaliyet programında yer alan Türkiye Golf Turu 3'üncü ayak mücadelesi, Belek Turizm Merkezinde başladı. 18'i erkek 9'u kadın olmak üzere toplam 27 sporcu turnuva öncesi Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek verdi.
Sporcular sahada Türk bayrağı açıp asker selamı verdi. Turnuva, 4 Mart Pazar günü sona erecek.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:44
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
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Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
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