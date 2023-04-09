Dışarda zor kazanıyor

Süper Lig'deki son üç maçında rakipleriyle berabere kalan Giresunspor, bu sezon deplasmanda 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken sadece 2 kez 3 puan sevinci yaşadı. Karadeniz temsilcisi deplasman galibiyetlerini Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı elde etti. Yeşil-beyazlılar, yarın akşam Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı devirebilirse, bir sezon içerisinde 3 büyükleri deplasmanda yenebilen ilk takım olacak.
Süper Lig'deki son üç maçında rakipleriyle berabere kalan Giresunspor, bu sezon deplasmanda 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken sadece 2 kez 3 puan sevinci yaşadı. Karadeniz temsilcisi deplasman galibiyetlerini Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı elde etti. Yeşil-beyazlılar, yarın akşam Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı devirebilirse, bir sezon içerisinde 3 büyükleri deplasmanda yenebilen ilk takım olacak.