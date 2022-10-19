Giresunspor'dan FIFA'nın verdiği cezaya cevap

Giresunspor Kulübü, Jean Pyerre Casagrande Silveira Correo transferi nedeniyle FIFA'nın yeşil-beyazlı kulübe verdiği 765 bin Euro para cezası ve 2 dönem transfer yasağı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Giresunspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Kısa bir süre önce kamuoyunun bilgisine sunulan birtakım eksik ve hatalı bilgilere dayanan haberler tüm kamuoyunun malumudur. Bu hassas süreçte kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilebilmesi adına bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur. 2021-2022 futbol sezonunun 2. Transfer ve Tescil döneminde kiralık olarak anlaşmaya varmak üzere kendisi ile sözleşme imzalamadan önce gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi adına Türkiye'ye davet ettiğimiz profesyonel futbolcu Jean Pyerre Casagrande Silveira Correo'ya, Türkiye'de yapılan tetkikler sonucunda testis kanseri teşhisi konmuştur. Bu üzücü durum sebebiyle profesyonel futbol faaliyetlerine devam edemeyecek Correo ile bu çerçevede herhangi bir sözleşme imzalanamamıştır. Buna karşın kulübümüz, tüm iyi niyeti ile Correo'ya, tedavisini Türkiye'de yapmak istemesi halinde kulübümüz tarafından gerekli desteğin sağlanacağı defalarca bildirilmiştir. Kulübümüzün sergilediği bu iyi niyetli tutuma karşın 24 Haziran 2022 tarihinde Correo tarafından FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde kulübümüz aleyhine bir dava ikame edilmiştir. Söz konusu dosya kapsamında FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından alınan karar neticesinde kulübümüzün, futbolcuya 765 bin Euro tutarında tazminat ödemesine karar verilmiştir. Söz konusu kararda ayrıca kulübümüzün, 2 transfer ve tescil dönemi süresince yeni bir profesyonel futbolcu sözleşmesi tescil ettirmekten men edildiği de ifade edilmiştir. Bu noktada açıkça belirtmek isteriz ki kulübümüz, söz konusu olayda hukuka ve hakkaniyete aykırı hiçbir tutum ve davranışta bulunmamış olup, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından alınan son derece hatalı bu karara karşı gerekli yasal işlemlere başlanmış bulunmaktadır. Kulübümüz, davamızın haklılığına sonuna kadar inanmaktadır. Bu çerçevede alınan söz konusu karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde gerekli temyiz başvurusunun yapılmasından ötürü kararın henüz kesinleşmediğini de önemle kamuoyunun bilgisine sunarız."