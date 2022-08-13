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Kazanmaya gidecegiz

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, yarın deplasmandaki Galatasaray maçını kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi. Keleş, "Adana Demirspor karşısında istemediğimiz bir yenilgi aldık. Galatasaray şampiyonluk adayı. Bizim için çok zor geçecek. Kazanmak için gideceğiz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kazanmak için hamlelerimiz var. Kaybetmemek de önemli bizim için. Adana Demirspor maçındaki puan kaybını Galatasaray deplasmanında telafi etmek istiyoruz diye iddialı konuştu.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Kazanmaya gidecegiz

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, yarın deplasmandaki Galatasaray maçını kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi. Keleş, "Adana Demirspor karşısında istemediğimiz bir yenilgi aldık. Galatasaray şampiyonluk adayı. Bizim için çok zor geçecek. Kazanmak için gideceğiz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kazanmak için hamlelerimiz var. Kaybetmemek de önemli bizim için. Adana Demirspor maçındaki puan kaybını Galatasaray deplasmanında telafi etmek istiyoruz diye iddialı konuştu.

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"G.Saray deplasmanına kazanmak için gideceğiz"
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