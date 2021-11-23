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‘Verirlerse alırım’

Hakan Keleş, Trabzonspor'dan transferi gündemi gelen Koita ve Yunus Mallı konusunda net konuştu.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
‘Verirlerse alırım’

Hakan Keleş, Trabzonspor'dan transferi gündemi gelen Koita ve Yunus Mallı konusunda net konuştu. Keleş, "Koita'yı istemiştik ama Trabzon vermemişti. Şimdi de sakatlıklar yaşadı, başka alternatiflere yöneleceğiz. Yunus Mallı ile ilgilenmedik ama verirlerse alırım" dedi.

YASAK YALANLAMASI
Giresunspor, kulübe 3 dönem transfer yasağı geldiği yönündeki haberleri yalanladı. Yeşil-beyazlılar'dan yapılan açıklamada özetle, "Tüm taraftarlarımızdan ricamız, kulübümüz haricinde yapılan haber ve açıklamaları dikkate almayıp takımımızın yanında olmalarıdır" denildi.

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