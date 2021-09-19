Giresunspor Konyaspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.Çotanak Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Serginho, Doukara, Aziz Behich, Diabate, Traore, Flavio, Perez, Suleymanov

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Serdar, Guilherme, Soner, Sokol, Amir, Endri, Abdülkerim, Michalak, Skubic

GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Konyaspor maçı 19 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Ligde puanı olmayan Karadeniz temsilcisi, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de gol atamayan tek takım olan yeşil beyazlılar, ilk 4 haftada Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

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İlk 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan yeşil beyazlılar, 10 puan toplamayı başardı.

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