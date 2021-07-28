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Giresun’dan destek çağrısı

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, kombinelerle ilgili çağrıda bulundu. Satışa çıkarılan kombine biletlerin, çok büyük önem taşıdığına işaret eden Karaahmet, 3 milyon taraftarı bulunan Giresunspor camiasının gerekli hassasiyeti göstereceğini dile getirdi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Giresun’dan destek çağrısı
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, kombinelerle ilgili çağrıda bulundu. Satışa çıkarılan kombine biletlerin, çok büyük önem taşıdığına işaret eden Karaahmet, 3 milyon taraftarı bulunan Giresunspor camiasının gerekli hassasiyeti göstereceğini dile getirdi.
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