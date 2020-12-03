Haberler Genel Son dakika: Siirt'te deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu

: 'te mi oldu? 'de en son nerede deprem oldu! ve duyurdu

haberleri... 3 Aralık Perşembe gününe deprem haberiyle uyandı. ve ile 'ın açıklamasına göre 'te korkutan bir deprem meydana geldi. Vatandaşların büyük panik yaşadığı sarsıntı, Siirt'in çevre illerinde de hissedildi. Peki, Siirt'te meydana gelen depremin büyüklüğü nedir? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıkladığı son depremler hangileri? İşte tüm detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 09:11
Son dakika: Siirt'te deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu

yeni güne depremle uyandı. 'te meydana gelen sarsıntı nedeniyle birçok vatandaş panik yaşadı. ve ile , depremi resmi internet sitesinden duyurdular. Kandilli'den yapılan açıklamada TSİ 1845'te Siirt ilinde 5.1 büyüklüğünde bir meydana geldiği bildirildi. AFAD ise Siirt'te yaşanan depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.

Bu deprem çevre illerde de hissedildi. Depremle ilgili henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Bu arada depremin derinliği 2.2 km olarak ölçülürken sarsıntının merkez üssü ise Kurtalan ilçesi olarak belirlendi.

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