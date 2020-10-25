Haberler Genel 25 Ekim bugün Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Şu an saat kaç? Avrupa'yla saat farkı ne durumda?

bugün 'de saatler geri alınacak mı? Şu an ? 'yla saat farkı ne durumda?

Gün ışığından daha fazla yararalanabilmek adına ortaya çıkarılan "saatleri geri alma" uygulaması, her yıl olduğu gibi 'de yani bugün yine gündeme geldi. Bilindiği gibi 'de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı gereği, bu uygulama rafa kaldırılmıştı. Ancak ülkeleri zaman zaman konuyu tartışsa da uygulamaya devam ediyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar da saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusunu merak edip aratıyor. Peki, 25 Ekim yani bugün Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Şu an ? Avrupa'yla saat farkı ne durumda? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtları...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 09:02
25 Ekim bugün Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Şu an saat kaç? Avrupa'yla saat farkı ne durumda?

Gün ışığından daha fazla faydalanabilmek adına uygulmaya koyulan yaz ve kış saati uygulaması, bilindiği gibi 'de 2016 yılında Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla kaldırılmıştı. Kış saati uygulaması 'de gerçekleştiğinden, vatandaşlar da saatlerin geri alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, 25 Ekim'de yani bugün saatler 1 saat geri alınacak mı?

ülkeleri, zaman zaman Türkiye gibi bu uygulamayı kaldırmayı düşünse de henüz hayata geçirmedi. Avrupa Birliği'nden karar çıkması gerekirken, bunun öncelik olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan yani cumartesiyi pazara bağlayan gece Avrupa ülkelerinde saatler 1 saat geri alındı. Türkiye'de ise bu uygulamaya 2016 yılında son verilmişti. Türkiye'de saatler bugün geri alınmayacak. Avrupa ülkelerinin kış saati uygulamasıyla, Türkiye arasındaki saat farkı 2'ye çıkarken, ile bu fark 3 oldu.

Avrupa ülkelerinde, alınacak bir karar olmaması durumunda kış saati uygulaması 28 Mart 2021'e kadar devam edecek. Bu tarihten itibaren saatler 1 saat ileri alınarak yaz saatine geçiş yapılacak.

BİZE ULAŞIN