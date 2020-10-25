25 Ekim bugün Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Şu an saat kaç? Avrupa'yla saat farkı ne durumda?

Gün ışığından daha fazla faydalanabilmek adına uygulmaya koyulan yaz ve kış saati uygulaması, bilindiği gibi Türkiye'de 2016 yılında Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla kaldırılmıştı. Kış saati uygulaması 25 Ekim'de gerçekleştiğinden, vatandaşlar da saatlerin geri alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, 25 Ekim'de yani bugün saatler 1 saat geri alınacak mı?

Avrupa ülkeleri, zaman zaman Türkiye gibi bu uygulamayı kaldırmayı düşünse de henüz hayata geçirmedi. Avrupa Birliği'nden karar çıkması gerekirken, bunun öncelik olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan yani cumartesiyi pazara bağlayan gece Avrupa ülkelerinde saatler 1 saat geri alındı. Türkiye'de ise bu uygulamaya 2016 yılında son verilmişti. Türkiye'de saatler bugün geri alınmayacak. Avrupa ülkelerinin kış saati uygulamasıyla, Türkiye arasındaki saat farkı 2'ye çıkarken, İngiltere ile bu fark 3 oldu.

Avrupa ülkelerinde, alınacak bir karar olmaması durumunda kış saati uygulaması 28 Mart 2021'e kadar devam edecek. Bu tarihten itibaren saatler 1 saat ileri alınarak yaz saatine geçiş yapılacak.