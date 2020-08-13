Mavi Boncuk filmi konusu ne? Kimler oynuyor?
Mavi Boncuk filmi bugün televizyonda sinemaseverleri ekrana kilitleyecek. Mavi Boncuk filmi hakkında tüm detaylar sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Mavi Boncuk filmi konusu ne? Kimler oynuyor?
Bugün televizyonda tam bir sinema şöleni yaşanacak. Özellikle Mavi Boncuk filmi merak konusu oldu.
MAVİ BONCUK KONUSU
6 arkadaş Baba Yaşar, Kamil Usta, Süleyman, Necmi, Cafer ve Mıstık birlikte Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmeye giderler. Ceplerindeki paranın gazete ilanındaki 'fiks' menüyü karşılayacağını inanmışlardır. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz, yüksek gelen hesaba itiraz etseler de işe yaramaz ve kötü muamele görürler. Gazinonun sahibinden intikam almak için gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler.
MAVİ BONCUK FİLMİ OYUNCULARI
Emel Sayın (Emel Sayın)
Zeki Alasya (Şeker Kamil)
Metin Akpınar (Süleyman)
Halit Akçatepe (Mıstık)
Münir Özkul (Baba Yaşar)
Adile Naşit (Adile)
Perran Kutman (Hizmetçi)
Kemal Sunal (Kaymakam Cafer)
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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