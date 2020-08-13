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13 Ağustos 2020, Perşembe
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filmi konusu ne? Kimler oynuyor?

Mavi Boncuk filmi konusu ne? Kimler oynuyor?

filmi bugün televizyonda sinemaseverleri ekrana kilitleyecek. Mavi Boncuk filmi hakkında tüm detaylar sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Mavi Boncuk filmi konusu ne? Kimler oynuyor?

Bugün televizyonda tam bir sinema şöleni yaşanacak. Özellikle filmi merak konusu oldu.

MAVİ BONCUK KONUSU

6 arkadaş , Kamil Usta, Süleyman, Necmi, Cafer ve Mıstık birlikte 'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmeye giderler. Ceplerindeki paranın gazete ilanındaki 'fiks' menüyü karşılayacağını inanmışlardır. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz, yüksek gelen hesaba itiraz etseler de işe yaramaz ve kötü muamele görürler. Gazinonun sahibinden intikam almak için gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler.

MAVİ BONCUK FİLMİ OYUNCULARI

Emel Sayın (Emel Sayın)

Zeki Alasya (Şeker Kamil)

Metin Akpınar (Süleyman)

(Mıstık)

(Baba Yaşar)

Adile Naşit (Adile)

(Hizmetçi)

(Kaymakam Cafer)

  1. 13.08.2020
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