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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Genel Online LGS tercih danışmanlığı nasıl alınır? EBA girişi...

Online tercih danışmanlığı nasıl alınır? girişi...

Online LGS tercih danışmanlığı nasıl alınır? EBA girişi...

tercihlerinin başlamasının ardından Bakan Ziya Selçuk öğrencilere yeni bir hizmeti açıkladı. 13 bin rehber öğretmenin katılacağı danışmanlığı sistemi duyuruldu.

, Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında , yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı () üzerinden danışmanlığı hizmeti başlatılacağını belirterek, "Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi sınav, yerel yerleştirme ya da pansiyonlu okullar arasından hangi liseyi tercih edeceğine dair soruları bulunan aileler ve öğrenciler için tercih danışmanlığı hizmetini başlatacaklarını ifade etti.

Bu süreçte, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih danışmanlığı hizmeti ile öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı vermeyi amaçladıklarını dile getiren Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Kurulan tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı birimlerimizce de internete erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerimize telefonla tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Öğrencilerimizin 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı hizmetini ne zaman alacakları konusunda, okul müdürlükleri öğrencilerimizi bilgilendirecek. Öğrencilerimizi ve velilerinizi tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaya davet ediyoruz."

"13 BİNİN ÜZERİNDE REHBER ÖĞRETMEN GÖREV ALACAK"

Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle iletişime geçecek." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasının ardından da sınava katılan öğrencilere yine rehber öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı hizmetinin başlatılacağını sözlerine ekledi.

  1. 20.07.2020
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