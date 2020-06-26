Son depremler... Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Van'da ve Konya'da deprem... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Genel Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Van'da ve Konya'da deprem...

Son depremler... 'de en son nerede oldu? 'da ve 'da deprem...

Son depremler... Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Van'da ve Konya'da deprem...

Dün öğle saatlerinde 'ın Saray ilçesinde meydana gelen büyük paniğe sebep oldu. Bu depremden yaklaşık 1 saat sonra da 'nın Cihanbeyli ilçesi sallandı. Vatandaşlar, "En son nerede deprem oldu?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte paylaştığı verilere göre son depremler...

'a bağlı Saray ilçesinde dün öğle saatlerinde korkutan bir meydana geldi. açıkladığı verilere göre depremin büyüklüğü 5.4, derinliği ise 5.2 km olarak ölçüldü. Bazı evler deprem sonrası yıkılırken, can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Sarsıntı sonrası vatandaşlar da büyük panik yaşadılar. Bu depremin ardından 'nın Cihanbeyli ilçesi de 3.0'lık bir depremle sallandı. Bu sarsıntının derinliğinin ise 1.5 km olduğu açıklandı.

Bu arada 'de de depremler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce de birçok kez sarsılan Akdeniz'de sabaha karşı 03.30 sularında büyüklüğü 3.3 olan bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının derinliği ise 5.9 km olarak ölçüldü.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 08:26
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