Dün öğle saatlerinde Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen deprem büyük paniğe sebep oldu. Bu depremden yaklaşık 1 saat sonra da Konya'nın Cihanbeyli ilçesi sallandı. Vatandaşlar, "En son nerede deprem oldu?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte Kandilli Rasathanesinin paylaştığı verilere göre son depremler...
Van'a bağlı Saray ilçesinde dün öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesinin açıkladığı verilere göre depremin büyüklüğü 5.4, derinliği ise 5.2 km olarak ölçüldü. Bazı evler deprem sonrası yıkılırken, can kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Sarsıntı sonrası vatandaşlar da büyük panik yaşadılar. Bu depremin ardından Konya'nın Cihanbeyli ilçesi de 3.0'lık bir depremle sallandı. Bu sarsıntının derinliğinin ise 1.5 km olduğu açıklandı.
Bu arada Akdeniz'de de depremler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce de birçok kez sarsılan Akdeniz'de sabaha karşı 03.30 sularında büyüklüğü 3.3 olan bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının derinliği ise 5.9 km olarak ölçüldü.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 08:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son depremler... Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Van'da ve Konya'da deprem... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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