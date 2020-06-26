Son depremler... Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Van'da ve Konya'da deprem...

Van'a bağlı Saray ilçesinde dün öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesinin açıkladığı verilere göre depremin büyüklüğü 5.4, derinliği ise 5.2 km olarak ölçüldü. Bazı evler deprem sonrası yıkılırken, can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Sarsıntı sonrası vatandaşlar da büyük panik yaşadılar. Bu depremin ardından Konya'nın Cihanbeyli ilçesi de 3.0'lık bir depremle sallandı. Bu sarsıntının derinliğinin ise 1.5 km olduğu açıklandı.

Bu arada Akdeniz'de de depremler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce de birçok kez sarsılan Akdeniz'de sabaha karşı 03.30 sularında büyüklüğü 3.3 olan bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının derinliği ise 5.9 km olarak ölçüldü.