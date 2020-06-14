Son dakika: Bingöl'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Genel Son dakika: Bingöl'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli

Son dakika: Bingöl'de 5,9 büyüklüğünde meydana geldi! ve

Son dakika: Bingöl'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5.8 büyüklüğünde olan çevre illerden hissedildi.

Bingöl'de 17,24'te meydana gelen depremin şiddeti 5,9 olarak açıklandı. çevre illerden de hissedildi.

Türk Kızılayı açıklama yaptı. Türk Kızılayı deprem ile ilgili Twitter hesabından son dakika açıklaması paylaştı.

AFAD'A GÖRE 5,7 BÜYÜKLÜK

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 17:58
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