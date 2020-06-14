Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5.8 büyüklüğünde olan deprem çevre illerden hissedildi.
Bingöl'de 17,24'te meydana gelen depremin şiddeti 5,9 olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Türk Kızılayı açıklama yaptı. Türk Kızılayı deprem ile ilgili Twitter hesabından son dakika açıklaması paylaştı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5.8 büyüklüğünde olan deprem sonrası gelişmeler bölgedeki Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. #deprem pic.twitter.com/1z5H7O7Rq6— Türk Kızılay (@Kizilay) June 14, 2020
AFAD'A GÖRE 5,7 BÜYÜKLÜK
#DEPREM: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 14, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
?? https://t.co/cofXSurHiN
KANDİLLİ'DEN BİNGÖL'DE YENİ DEPREM BİLDİRİMİ!
Bingöl'de meydana gelen depremin ardından artçı deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 14, 2020
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) https://t.co/rL6ZTjxW27
14.06.2020, 17:34:46 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 17:58
- Son dakika: Bingöl'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Bingöl'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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