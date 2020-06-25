Hafta sonu (27-28 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?

LSG'nin ardından YKS esnasında da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan bu karar, belirli saatlerde uygulanacak ve bazı istisnaları olacak. Peki, bunlar neler? İşte yanıtı...

27 Haziran Cumartesi günü saat 9.30'da başlayacak sokağa çıkma yasağı, aynı gün saat 15.00'te sona erecek. Yine aynı şekilde 28 Haziran Pazar günü de kısıtlama 9.30'da başlayacak ve 18.30'da bitecek. Bu yasaklama 81 ilde geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir genelde yayımladı. İşte o genelde yer alan ifadeler:

Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.