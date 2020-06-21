Yaz sezonu geldi! 21 Haziran Yaz Gün Dönümü ne anlama geliyor? 21 Haziran'da ne oluyor?

Google'ı açanlar 21 Haziran Doodle'ı ile karşılaştılar. "2020 Yaz Sezonu başladı" şeklindeki Doodle'ı görenler, 21 Haziran'da ne olduğunu merak ediyor. 21 Haziran, ülkemizin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de yaz başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu tarihte güneş, Kuzey Yarım Küre'ye dik gelir. Dolayısıyla 21 Haziran'da en uzun gün yaşanır. 21 Aralık'ta ise yine Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanıyor.

YAZ GÜN DÖNÜMÜ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. 21 Haziran'da saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç Dönencesi'nde gölge boyu sıfır olur. Aydınlanma çizgisi kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

KUZEY YARIM KÜRE'DEKİ DİĞER GÜN DÖNÜMLERİ ŞÖYLE:

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)