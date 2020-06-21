Yaz sezonu geldi! 21 Haziran Yaz Gün Dönümü ne anlama geliyor? 21 Haziran'da ne oluyor?
2020 yaz sezonunun başlamasını simgeleyen tarih geldi çattı. 21 Haziran için Google da ana sayfasına özel bir Doodle yaparak yaz sezonunu kutladı. Peki, 21 Haziran tarihinde ne oluyor? 21 Haziran Yaz Gün Dönümü ne demek? İşte bu soruların yanıtları...
Google'ı açanlar 21 Haziran Doodle'ı ile karşılaştılar. "2020 Yaz Sezonu başladı" şeklindeki Doodle'ı görenler, 21 Haziran'da ne olduğunu merak ediyor. 21 Haziran, ülkemizin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de yaz başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu tarihte güneş, Kuzey Yarım Küre'ye dik gelir. Dolayısıyla 21 Haziran'da en uzun gün yaşanır. 21 Aralık'ta ise yine Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanıyor.
YAZ GÜN DÖNÜMÜ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. 21 Haziran'da saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç Dönencesi'nde gölge boyu sıfır olur. Aydınlanma çizgisi kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.
KUZEY YARIM KÜRE'DEKİ DİĞER GÜN DÖNÜMLERİ ŞÖYLE:
21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.
21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)
23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)
21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)
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Yorum
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yaz sezonu geldi! 21 Haziran Yaz Gün Dönümü ne anlama geliyor? 21 Haziran'da ne oluyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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