65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkabilecek mi? Düğün salonları açılacak mı? Sinema ve tiyatrolar açılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile normalleşme sürecinde alınan yeni kararları açıkladı. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkabilecek mi? Düğün salonları açılacak mı? Sinema ve tiyatrolar açılacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabinesiyle yaptığı toplantının ardından alınan tüm kararları açıkladı.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALTI MI?
Başkan Erdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 arasında dışarı çıkabilecek. 18 yaş altı için ise ebeveynleri yanlarında olmak şartıyla tümüyle kısıtlamaları kalkmıştır." ifadelerini kullandı.
KAFE VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATİ NE?
Başkan Erdoğan konu hakkında, "Lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerin kapanış saat 24.00 oldu." dedi.
DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?
Başkan Erdoğan, "Nikah salonları 15 hazirandan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallar çerçevesinde işlerine başlayabilecek." dedi.
SİNEMA VE TİYATROLAR AÇILACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sinema ve tiyatro gibi gösterim yerleri faaliyete geçebilecek." ifadeleriyle yasağın kalktığını açıkladı.
CORONA VİRÜSÜ İLACI BULUNDU MU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doktorların covid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarının üretmeyi başardığını açıkladı.
- 09.06.2020
- Cengiz Ünder Juventus'a gidecek mi? Roma'dan resmi açıklama!
- Dünya yıldızı kulüp tesislerine alınmadı! Galatasaray...
- Fenerbahçe'de 3. imza Emre Belözoğlu'dan! Transfer 200 bin liraya bitti
- O uygulama resmen başladı! Galatasaray tribünleri doldu taştı
- Ve transferi açıkladılar... Ağustos ayında Fenerbahçe'de!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkabilecek mi? Düğün salonları açılacak mı? Sinema ve tiyatrolar açılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.