65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkabilecek mi? Düğün salonları açılacak mı? Sinema ve tiyatrolar açılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Genel İşte normalleşme sürecinde yeni alınan kararlar!

ve sokağa çıkabilecek mi? Düğün salonları açılacak mı? ve tiyatrolar açılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı!

65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkabilecek mi? Düğün salonları açılacak mı? Sinema ve tiyatrolar açılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı!

Başkan , kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile normalleşme sürecinde alınan yeni kararları açıkladı. Peki, ve sokağa çıkabilecek mi? Düğün salonları açılacak mı? ve tiyatrolar açılacak mı?

Başkan kabinesiyle yaptığı toplantının ardından alınan tüm kararları açıkladı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALTI MI?

Başkan Erdoğan, " vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 arasında dışarı çıkabilecek. için ise ebeveynleri yanlarında olmak şartıyla tümüyle kısıtlamaları kalkmıştır." ifadelerini kullandı.

KAFE VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATİ NE?

Başkan Erdoğan konu hakkında, "Lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerin kapanış saat 24.00 oldu." dedi.

DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

Başkan Erdoğan, "Nikah salonları 15 hazirandan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallar çerçevesinde işlerine başlayabilecek." dedi.

SİNEMA VE TİYATROLAR AÇILACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " ve tiyatro gibi gösterim yerleri faaliyete geçebilecek." ifadeleriyle yasağın kalktığını açıkladı.

CORONA VİRÜSÜ İLACI BULUNDU MU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doktorların covid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı 'taki bilim insanlarının üretmeyi başardığını açıkladı.

  1. 09.06.2020
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