Survivor'da kim elendi? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor dün akşam heyecanlı dakikalara sahne oldu. Eleme adayının belirlenmesiyle birlikte bir takım dağılmış oldu. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunların ardından ilk eleme adayının belli olduğu Survivor'da heyecanlı anlar yaşandı. Ödülün erzak olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, herşeylerini verdiler ve kazanan takım 10-5 skoruyla Gönüllüler takımı oldu.
Böylelikle Gönüllüler takımı son iki haftada oynanan 4 dokunulmazlığı da kazandı ve Ünlüler takımından 1 yarışmacının eleneceği kesinleşti.
YUNUS EMRE OYUN DIŞI KALDI
Survivor'da ünlüler takımında yarışan Yunus Emre ile gönüllüler takımında yer alan Berkan arasında gergin dakikalar yaşandı. Bu durum Yunus Emre'nin oyun dışı kalmasına sebep oldu.
- 01.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Survivor'da kim elendi? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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