Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tarihi hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasakları Ramazan Bayramı'nın evlerde geçmesine neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahat yasağının 1 haziranda kalkacağını açıklamasıyla Kurban Bayramı tarihleri merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihi hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahat yasaklarının kalktığını açıklamasıyla birlikte vatandaşlar Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bayram tatili için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatil en az 4 gün sürecek. Bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
- 29.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tarihi hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.