Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tarihi hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tarihi hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tarihi hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

salgını önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasakları 'nın evlerde geçmesine neden oldu. Başkan 'ın seyahat yasağının 1 haziranda kalkacağını açıklamasıyla tarihleri merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihi hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

'nın bitmesiyle ve Başkan 'ın seyahat yasaklarının kalktığını açıklamasıyla birlikte vatandaşlar 'nın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatili için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatil en az 4 gün sürecek. Bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

  1. 29.05.2020
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