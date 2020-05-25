Ramazan Bayramı'nın 2. günü marketler açık olacak mı? Bim ve A101 açık mı?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bayramda sokağa çıkamayacak olan vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bayramın 2. günü marketler açık olacak mı? Bim ve A101 açık mı?
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde market ve bakkalların açık olup olmadığı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açık olan işletmelere dair genelge yayınlanmıştı.
BAYRAMIN 2. GÜNÜNDE MARKET VE BAKKALLAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;
a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma
günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.
BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor. Ancak bugün ve yarın kapalı olacak.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 09.00-21.00 arası çalışıyor. Ancak bugün ve yarın kapalı olacak.
ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
ŞOK Market 09.00-21.00 arası çalışıyor. Ancak bugün ve yarın kapalı olacak.
- 25.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ramazan Bayramı'nın 2. günü marketler açık olacak mı? Bim ve A101 açık mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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