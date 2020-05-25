Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne? Nerede çekildi? Kardeşim Benim 2 oyuncu kadrosu...

Kardeşim Benim 2 filmi ATV ekranlarında yayınlanacak. Bayram coşkusu evlerde devam ederken birçok kişi film hakkında detayları merak etmeye başladı. Peki, film nerede çekildi? Konusu ne ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ KONUSU NE?

İki ünlü kardeş Hakan ve Ozan, arkadaşları Tato'ya karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesinde, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla, öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk ve yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim 2 filminin bazı sahneleri Kapadokya'da çekildi. Filmin bazı sahneleri ise Rize'de çekildi.

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları arasında Murat Boz, Burak Özçivit, Ferdi Sancar, Leyla Feray yer alıyor.