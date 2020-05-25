Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne? Nerede çekildi? Kardeşim Benim 2 oyuncu kadrosu... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne?

Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne? Nerede çekildi? Kardeşim Benim 2 oyuncu kadrosu...

Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne? Nerede çekildi? Kardeşim Benim 2 oyuncu kadrosu...

Sokağa çıkma yasaklarının bulunduğu Ramazan Bayramı coşkusu evlerde devam ederken, 'de eğlence dolu bir film yayınlanıyor. Başrollerinde ve 'in yer aldığı Kardeşim Benim 2 hakkında tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne? Nerede çekildi? Kardeşim Benim 2 oyuncu kadrosu ne?

Kardeşim Benim 2 filmi ekranlarında yayınlanacak. Bayram coşkusu evlerde devam ederken birçok kişi film hakkında detayları merak etmeye başladı. Peki, film nerede çekildi? Konusu ne ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ KONUSU NE?

İki ünlü kardeş Hakan ve Ozan, arkadaşları Tato'ya karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, 'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den 'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesinde, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da 'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla, öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk ve yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim 2 filminin bazı sahneleri Kapadokya'da çekildi. Filmin bazı sahneleri ise Rize'de çekildi.

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları arasında , , Ferdi Sancar, Leyla Feray yer alıyor.

  1. 25.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne? Nerede çekildi? Kardeşim Benim 2 oyuncu kadrosu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA