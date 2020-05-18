Başkan Erdoğan okullar ve camiler hakkında açıklama yaptı! Okullar ve camiler ne zaman açılıyor? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan hakkında açıklama yaptı! Okullar ve camiler ne zaman açılıyor?

Başkan Erdoğan okullar ve camiler hakkında açıklama yaptı! Okullar ve camiler ne zaman açılıyor?

önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilen okullar ve toplu ibadetlerin yasaklandığı camiler hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan , hakkında kararı açıkladı.

Başkan son dakika açıklamasıyla cami ve okulların açılış tarihini duyurdu.

OKULLAR VE CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

  1. 18.05.2020
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