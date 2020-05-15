Son dakika: Bedelli askerlik ne zaman başlayacak? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Akar, corona virüsü, terhis tarihleri ve Bedelli askerlik başlangıcı gibi çok kritik konulara değindi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerliğin 31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Akar bedelli askerlik ve terhis tarihleri hakkında da açıklamalar yaptı.
Corona virüs önlemleri kapsamında ertelenen terhis işlemlerinin 31 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyuran Bakan Akar, bedelli askerlikte ilk alımın da 5 Haziran'da başlayacağını açıkladı. NTV'ye konuşan Bakan Akar, ''Operasyon bölgelerinde corona virüs vakası yok. TSK'daki normalleşme planına ilişkin, ilgili arkadaşlarımızla çalıştık. Buradaki en önemli unsurlardan birisi de operasyonların engellenmemesiydi. Onu da başardık.
CORONA VİRÜSÜ NORMALLEŞME ADIMLARI
"Personel temin, atama erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti. Bunları 1 Haziran'dan başlatacağız. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz."
BEDELLİ ASKERLİK HAKKINDA
"31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacak."
- 15.05.2020
- Güncelleme: 15.05.2020 14:42
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