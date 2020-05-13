Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Genel Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: açıkladı! 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüsü ile gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasakları hakkında merak git gide artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında gelen sorulara da cevap verdi. Peki, 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

, Corona virüsü ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, kameraların karşısına geçti.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birçok soruya cevap verirken, çok merak edilen 'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı hükümet kararı. Salgının seyri etkili olacak. Önümzüdeki hafta gündeme gelmiş olur ve Cumhurbaşkanımız gerekli açıkmayı yapmış olur. Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Önümüzdeki hafta salgının seyrine göre karar verilecek" ifadelerini kullandı.

  1. 13.05.2020
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