Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü Bilim Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasakları hakkında merak git gide artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında gelen sorulara da cevap verdi. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü Bilim Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, kameraların karşısına geçti.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birçok soruya cevap verirken, çok merak edilen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı hükümet kararı. Salgının seyri etkili olacak. Önümzüdeki hafta gündeme gelmiş olur ve Cumhurbaşkanımız gerekli açıkmayı yapmış olur. Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Önümüzdeki hafta salgının seyrine göre karar verilecek" ifadelerini kullandı.
- 13.05.2020
- Kamu çalışanları için karar verildi! 18 Mayıs idari izinli mi sayılacak? Başkan Erdoğan onay verdi...
- Galatasaraylı oyuncular YoYo testinden geçti
- Playstation'da FIFA 20 patlaması! EA Access üyelerine FIFA 20 ücretsiz oldu
- Merih Demiral 4 ay sonra düz koşulara başladı
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Eddie Newton'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi
- Son dakika corona virüsü haberi: İstanbul ilçe ilçe corona virüsü haritası yenilendi!
- Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!
- Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'
- Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! "Boş kağıda imza atarım"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.