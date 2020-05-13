Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın kontrol altında
Corona virüsü ile mücadele aralıksız şekilde devam ederken, alınan önlemler sonrası vaka sayılarında ciddi oranda düşüşler yaşandı. Bu gelişme sonrası uygulanan kısıtlamalar kontrollü bir şekilde gevşetilmeye devam ederken gün içerisinde Bilim Kurulu toplandı. Gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan kararları açıklamak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
İşte Prof. Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasından satır başları:
BU BAŞARININ HEPİMİZİN
Türkiye'nin bilim insanları İtalya'dan Amerika'ya dünyanın ilgi konusu olduğunu vurgulayan Koca "Uluslararası TV'ler Türkiye'nin başarı öyküsünü ekranlarına taşıyor. Bu başarının altında başka güçler aramaya gerek yok. Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçüde sizlersiniz. 83 milyondur. Bilim insanlarının önerilerini esnek davranmadan uygulayan milletimizdir başarının sahibi." dedi.
8 HAFTA KISA BİR ZAMAN!
Bakan Koca "Böylesi bir salgında 8 hafta kısa bir zamandır. Ve bu kısa zamandaki mücadele yorucu sayılmaz. Uzun sayılmaz. Ortadaki tehdit büyükken 8 hafta uzun bir süre değildir. Kontrolü elden bırakmamıza neden olacak bir süre değildir. Riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir." şeklinde konuştu.
SALGIN KONTROL ALTINDA
"İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu.Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar. Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor. Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Virüse fırsat tanırsak, bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz. Dışarıya maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz."
STRATEJİ BÜYÜK ROL OYNADI
Sağlık Bakanı açıklamasında "ABD ve İtalya'da halen yüzlerce insan ölüyor. Risk devam ediyor. Bizde ise durum çok daha iyidir. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuşmuştur. Yapılan testlerde pozitif oranı düzenli olarak düşüyor. Yeni vaka sayısı azaldı. Hastalığın toplum içinde bulaşma yollarının kesilmesinde uyguladığımız strateji büyük rol oynadı." ifadelerini kullandı.
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 18:37
- Fenerbahçe için Titi iddiası
- Mete Kalkavan: Kısa süre içerisinde bilgi verilecektir
- Fenerbahçe'de yeni transfer İsmail Yüksek formayı giydi! İşte ilk sözleri
- Cüneyt Dumlupınar: Sağlık açısından bir risk olmayacaksa maçları oynamak istiyoruz
- İşte Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası! Canlı yayında açıkladı
- Son dakika corona virüsü haberi: İstanbul ilçe ilçe corona virüsü haritası yenilendi!
- Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!
- Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'
- Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! "Boş kağıda imza atarım"
- Uzun zaman sonra 14 yaş altı çocuklar sokağa çıktı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın kontrol altında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.