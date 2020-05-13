Düğün salonları ne zaman açılacak? Nikah salonları için alınacak önlemler neler? İşte yanıtları...

Corona virüsü (koronavirüs) salgını pek çok alanı olduğu gibi düğün-nişan tarzı kalabalık gerçekleşen organizasyonları da etkiledi ve alınan karar gereği bu etkinlikler bir süreliğine durdurulmuştu. Aylardır nişan ya da evlilik hazırlıkları yapan çiftler ise belirledikleri tarihleri temmuz, ağustos ve eylül aylarına kaydırmışlardı. Çiftler ve aileleri, corona virüsünün yayılım hızının yavaşlaması ile başlatılan kademeli normalleşme planı sonrası düğün ya da nişanların yeniden ne zaman yapılabileceğini merak ediyor? Salonlar için izin çıktı mı? Alınacak önlemler neler? İşte tüm bu soruların yanıtları...
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve etkilemediği alan bulunmayan corona virüsü (Covid-19) salgını, uzun süredir düğün/nişan hayali kuran çiftler ve ailelerini de plan değiştirmeye zorlamıştı. Alınan tedbirler kapsamında virüsün yayılımını kolaylaştıracak bu tür kalabalık organizasyonlar bir süreliğine durdurulmuştu. Çiftlerin çoğu da önceden belirledikleri tarihleri temmuz, ağustos ve eylül aylarına ertelemişlerdi. Son dönemlerde, alınan sıkı önlemler neticesinde salgının yayılma hızının yavaşlaması ile kademeli normalleşme planı devreye sokuldu.
Düğün ya da nişan yapacak çiftlerin ise en çok merak ettiği konu "Düğün salonları ne zaman açılacak?" oldu. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak organizasyonu gerçekleştirecek işletmeler, corona virüsüne karşı hijyen tedbirlerini almaya başladı. Düğün ya da nişan salonları açılsa bile artık eski düzen olmayacak.
DÜĞÜN/NİŞAN SALONLARINDA ALINACAK TEDBİRLER NELER?
Corona virüsü salgını sonrası, düğün ya da nişanlar eski düzende gerçekleşmeyecek. Artık birtakım önlemlerin alınması zorunlu hale geldi. İşte yapılması mecbur görülen o uygulamalar;
- 8/10 kişilik masalar 4 kişi ile sınırlandırılacak,
- Salon, her etkinlik sonrası dezenfekte edilecek,
- Organizasyonda çalışacak garsonlarda hijyen sertifikası şartı aranacak,
- 600 kişilik salonlarda 200-250 konuk yer alabilecek,
- Davetlilerin düğün ya da nişana maskeyle katılması gerekecek,
- Davetlilerin salon girerken ateşi ölçülecek,
- Oynama pistinde sosyal mesafeye dikkat edilecek, halaylar 1.5 metrelik halay çubuğu ile çekilecek,
- Takılar çiftlere takılmayıp, bir sandıkta ve zarf içinde toplanacak.
- Tokalaşma ve sarılmaya müsaade edilmeyecek.
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 08:25
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Düğün salonları ne zaman açılacak? Nikah salonları için alınacak önlemler neler? İşte yanıtları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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