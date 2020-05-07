İşte sokağa çıkma yasağı olan iller!
Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, ülkemizde alınan önlemler kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bir genelge yayınladı. Peki, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasakları kararı için İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları verildi.
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?
Yayınlanan genelgeye göre, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
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