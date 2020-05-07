İşte sokağa çıkma yasağı olan iller!

Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasakları kararı için İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları verildi.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Yayınlanan genelgeye göre, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.