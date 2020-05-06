Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladı! Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basın toplantısı ile corona virüsü salgını hakkında vatandaşa bilgilendirme yaptı. Gelen soru üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kafe ve restoranlar hakkında bilgilendirme yaptı. Peki, kafe ve restoranlar açılacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü salgını hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakan Fahrettin Koca birçok konuda net açıklamalarda bulundu.
KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu ya da bakanlığın ya da hükümetimizin AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapatılmasıyla ilgili kararı olmuştur. AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir karar olmadı. Açılmasıyla için de bir kararına gelmesi gerekmiyordu, zaten açıktı. İşletmelerin kendisi bunu sürdürmedi. AVM'leri kendileri kapatmıştı. Şu süreçte kuaför, berberler açılmış oldu. Esaslar yayınlanıyor olacak. Giyim evleri ve zücaciyelerin açılmasıyla ilgili de rehber yayınlanacak. Restoranlar, kafeler, lokantalar AVM'leri işletmeleri açıyor olsalar da bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
- 06.05.2020
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