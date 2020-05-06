Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! "Sorumluluk TFF'nindir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünün (koronavirüsü) ülkemizdeki son durumuna dair canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yaptığı konuşmada, " Federasyonun bir sağlık kurumunun olduğunu biliyoruz. Nasıl çalışmaları olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla özgür, kendi iradeleri ile kararı federasyon verdi. Bundan sonraki sorumluluk federasyonundur." dedi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, corona virüsünün ülkemizdeki son durumuna ilişkin konuştu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
"Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır"
"(Kovid-19'la mücadele) Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir."
"Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu, son taşıyıcının izolasyonu ve tedavisi ile mümkündür."
"Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. 'Yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz"
"(Kovid-19) Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük."
"SORUMLULUK FEDERASYONUNDUR"
"Federasyonun kararı ile ilgili Bilim Kurulu'nda görüşülen bir şey olmadı. Başkanımız ile dün bir görüşmemiz olmuştu. Orada da net bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Futbol hassas bir konu. Herkesi ilgilendiren bir konu. Burada kararı vermesi gerekenin federasyonun olduğunun altını çizdim. Bakanlık olarak ve Bilim Kurulu olarak bir katkıda bulunmak istemediğimizi söyledik. Hala aynı noktadayız. Federasyonun bir sağlık kurumunun olduğunu biliyoruz. Nasıl çalışmaları olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla özgür, kendi iradeleri ile kararı federasyon verdi. Bundan sonraki sorumluluk federasyonundur."
"En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak."
"AVM'leri kendileri kapatmıştır. Kuaförler, berberler belli şartlara bağlı olarak açılıyor diye lokantalar, kafeler açılacak mı? Hayır öyle bir karar yok."
- 06.05.2020
- Güncelleme: 06.05.2020 18:20
- CANLI | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
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