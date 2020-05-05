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05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Genel Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması!

Son dakika: Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklaması!

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması!

Son dakika corona virüsü haberleri... Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayın programında ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, "'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. 45 dakikalık bir ara bulunacak ve çocuklarımız okulun bahçesine çıkacaklar. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek" ifadelerini kullandı. İşte LGS sınavına dair tüm merak edilenler...

Bakanı Selçuk bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Selçuk, " 2 oturumdan oluşacak. 45 dakikalık bir ara bulunacak ve çocuklarımız okulun bahçesine çıkacaklar. Ancak velilerimiz okul bahçesinin dışında bekleyecekler. Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERE MASKE DAĞITILACAK"

Corona virüsü salgınına karşı koruma amaçlı öğrencilere maskenin temin edileceğini bildiren Selçuk, "Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız. Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili 'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşulları dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak" diye konuştu.

LGS' sınavı hakkında bilgi veren Selçuk, "Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak. Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler. Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak. Sınavda sorular 1'inci dönemdeki konulardan sorumlu olacağı bir sınav hazırladık. LGS ile ilgili öğrencilere her desteği sağlıyoruz." dedi.

  1. 05.05.2020
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