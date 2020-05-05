Prof. Dr. İlker Küçük corona virüsünü yendi kalp krizine yenik düştü
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan ünlü Prof. Dr. İlker Küçük sevenlerini ve öğrencileri yasa boğdu. Corona virüsü salgınını yenen İlker Küçük, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama gözlerini yumdu.
Prof. Dr. İlker Küçük, corona virüsü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te dün ikindi namazına müteakip defnedildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük (47), bir süre önce corona Virüse yakalandı. Hastanede tedavi görerek Corona
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan 47 yaşındaki Prof. Dr. İlker Küçük, corona virüsünü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını
CORONA VİRÜSÜ YENEN PROFESÖRDEN ACI HABER!
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük (47), bir süre önce Corona Virüse yakalandı. Hastanede tedavi görerek Corona Virüsü yendikten sonra taburcu olan küçük kalbine yenik düştü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Küçük'ün eşi ve bir çocuk babası Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te dün ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.
- 05.05.2020
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