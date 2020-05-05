Prof. Dr. İlker Küçük corona virüsünü yendi kalp krizine yenik düştü - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Prof. Dr. corona virüsünü yendi kalp krizine yenik düştü

Prof. Dr. İlker Küçük corona virüsünü yendi kalp krizine yenik düştü

'nde görev yapan ünlü Prof. Dr. sevenlerini ve öğrencileri yasa boğdu. salgınını yenen İlker Küçük, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama gözlerini yumdu.

Prof. Dr. , yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te dün ikindi namazına müteakip defnedildi. Prof. Dr. İlker Küçük (47), bir süre önce corona Virüse yakalandı. Hastanede tedavi görerek Corona

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan 47 yaşındaki Prof. Dr. İlker Küçük, corona virüsünü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını

CORONA VİRÜSÜ YENEN PROFESÖRDEN ACI HABER!

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük (47), bir süre önce Corona Virüse yakalandı. Hastanede tedavi görerek Corona Virüsü yendikten sonra taburcu olan küçük kalbine yenik düştü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Küçük'ün eşi ve bir çocuk babası Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te dün ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.

  1. 05.05.2020
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