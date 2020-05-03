Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta, hangi kanalda?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Alınan kararlar sonucunda 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karantina esnasında izlenebilecek güzel film arayışında olan vatandaşlarımız Hayalet Avcıları filmi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hayalet Avcısı filmi hakkında detaylar merak konusu oldu.
HAYALET AVCILARI KONUSU
80'li yılların ikonik filmlerinden Ghostbusters'ın devamında hayaletler Manhattan'ı ele geçirmek için geri dönüyor. Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için tekrar toplanıyor. Paul Feig yönetimindeki filmin başlıca rollerinde Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones, Cecily Strong ve Kate McKinnon bulunuyor. Bu gerçeküstü komediye taze bir tarz geliyor!
HAYALET AVCILARI OYUNCU KADROSU
Melissa McCarthy
Kristen Wiig
Kate McKinnon
Leslie Jones
HAYALET AVCILARI FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hayalet Avcıları filmi saat 21:00'da ATV'De yayınlanacak.
- 03.05.2020
- Güncelleme: 03.05.2020 18:52
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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