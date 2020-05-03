Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta, hangi kanalda?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hayalet Avcısı filmi hakkında detaylar merak konusu oldu.

HAYALET AVCILARI KONUSU

80'li yılların ikonik filmlerinden Ghostbusters'ın devamında hayaletler Manhattan'ı ele geçirmek için geri dönüyor. Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için tekrar toplanıyor. Paul Feig yönetimindeki filmin başlıca rollerinde Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones, Cecily Strong ve Kate McKinnon bulunuyor. Bu gerçeküstü komediye taze bir tarz geliyor!

HAYALET AVCILARI OYUNCU KADROSU

Melissa McCarthy

Kristen Wiig

Kate McKinnon

Leslie Jones

Chris Hemsworth

HAYALET AVCILARI FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hayalet Avcıları filmi saat 21:00'da ATV'De yayınlanacak.