Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta, hangi kanalda? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Genel Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmi konusu ne?

() filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta, hangi kanalda?

Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta, hangi kanalda?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Alınan kararlar sonucunda 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karantina esnasında izlenebilecek güzel film arayışında olan vatandaşlarımız filmi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Hayalet Avcıları () filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hayalet Avcısı filmi hakkında detaylar merak konusu oldu.

HAYALET AVCILARI KONUSU

80'li yılların ikonik filmlerinden 'ın devamında hayaletler Manhattan'ı ele geçirmek için geri dönüyor. Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için tekrar toplanıyor. Paul Feig yönetimindeki filmin başlıca rollerinde , Melissa McCarthy, Leslie Jones, Cecily Strong ve Kate bulunuyor. Bu gerçeküstü komediye taze bir tarz geliyor!

HAYALET AVCILARI OYUNCU KADROSU

Melissa McCarthy

Kristen Wiig

Kate McKinnon

Leslie Jones

HAYALET AVCILARI FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

filmi saat 21:00'da ATV'De yayınlanacak.

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 18:52
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