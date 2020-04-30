Corona virüsü uçakta nasıl yayılıyor? Sümülasyon yayınlandı...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına çözüm bulabilmek adına birçok bilim insanı çalışmalarını sürdürürken, corona virüsünün uçak gibi kapalı alanlarda nasıl yayıldığını gösteren bir simülasyon yayınlandı. Peki, corona virüsü nasıl yayılıyor?
En son verilere göre toplam vaka sayısı 3 milyon 222 bin 107 olarak belirlenirken, tüm dünyada toplam can kaybı 228 bin 757 olarak kaydedildi. Bilim insanları virüse karşı tedavi ve aşı çalışmalarını gece gündüz yürütürken, virüsün nasıl yayıldığı hala araştırılan konulardan biri.
ABD'nin Pardue Üniversitesi'nden uzmanlar; corona virüsü salgının uçak gibi kapalı alanlarda nasıl yayıldığını ve ne kadar hızlı şekilde yayılım gösterdiğini bir simülasyon ile gösterdi. The Sun gazetesinin yaptığı habere göre Pardue Üniversitesi araştırmacılarının ortaya koyduğu simülasyonda öksürme ve hapşurma gibi durumlarda hastalığın ne kadar hızlı yayıldığı gözler önüne serildi. Hasta kişinin etrafındaki 10 kişinin en riskli grup içerisinde olduğu söylense de partiküllerin kabinde neredeyse ulaşmadığı nokta kalmaması dikkat çekiyor. Hal böyle olunca özellikle kapalı alanlarda maske kullanımı oldukça önemli bir hal alıyor.
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