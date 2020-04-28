THY uçuşları ne zaman başlayacak? THY uçuşları ertelendi mi? THY'den yeni açıklama!
Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ederken, alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. THY yaptığı açıklama ile uçuş tarihleri hakkında vatandaşı aydınlattı. Peki, THY uçuşları ne zaman başlayacak? THY uçuşları ertelendi mi?
THY, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını uzattı.
UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı. THY Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğunu açıkladığı yurtdışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı almıştı.
- 28.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
THY uçuşları ne zaman başlayacak? THY uçuşları ertelendi mi? THY'den yeni açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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