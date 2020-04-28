THY uçuşları ne zaman başlayacak? THY uçuşları ertelendi mi? THY'den yeni açıklama! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel THY uçuşları ne zaman başlayacak?

uçuşları ne zaman başlayacak? THY uçuşları ertelendi mi? THY'den yeni açıklama!

THY uçuşları ne zaman başlayacak? THY uçuşları ertelendi mi? THY'den yeni açıklama!

Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ederken, alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. yaptığı açıklama ile tarihleri hakkında vatandaşı aydınlattı. Peki, THY uçuşları ne zaman başlayacak? THY uçuşları ertelendi mi?

, yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle durdurma kararını uzattı.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı. THY Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğunu açıkladığı yurtdışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı almıştı.

  1. 28.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY uçuşları ne zaman başlayacak? THY uçuşları ertelendi mi? THY'den yeni açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA