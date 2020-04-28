Corona virüsü müze gezmeye engel değil! Sanal müze ziyaretleri başladı! Sanal müzede hangi müzeler var?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatıldı. Kapatılan kurumlar arasında müzeler de yer alıyor. Müze ziyaretleri artık sanal ortamda yapılabilecek. Peki, sanal müze ile hangi müzeler gezilebilecek? Detaylar haberimizde...
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanal müze yayına alındı. Türkiye'de bulunan müzeleri sanal ortamda online olarak gezebilirsiniz.
İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ
Sunay Akın tarafından 23 Nisan 2005 yılında kurulan Oyuncak Müzesi'nde 1700'lü yıllardan bu yana bulunan muhteşen oyuncaklar bulunmaktadır. Sanal Müze sayesinde oyuncak müzesi gezilebilecek.
TARİHİN SIFIR NOKTASI GÖBEKLİTEPE
Dizi ve filmlere konu olan ve birçok sır barındırdığı iddia edilen Göbeklitepe de sanal müze sayesinde gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.
KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ
Kurtuluş Savaşı Müzesi tarihimizde büyük bir yer edinen savaşın tüm izlerini yansıtan bir müze. Kurtuluş Savaşı Müzesi sanal müze sayesinde gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.
EFES MÜZESİ
Türkiye'nin en önemli müzeleri arasında bulunan Efes Müzesi'nde en çok ilgi çeken eserler arasında Efes Artemis heykeli, yunuslu Eros, tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, mermer Artemis heykeli, Mısırlı rahip heykeli, İsis heykeli, çeşitli mitolojik tanrı heykelleri ve Sokrates başı bulunmaktadır. Efes Müzesi sanal müze sayesinde gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.
TROYA MÜZESİ
Troya Müzesi'nde; Homeros'un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas Bölgesi'nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler yer alıyor. Troya müzesi sanal müze sayesinde gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.
GAZİ MÜZESİ
Gazi Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk gelişinde kaldığı Mantıka Palas adlı otelin restore edilmesi ile 1940 yılında ziyarete açıldı. Gazi Müzesi sanal müze sayesinde gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.
ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
Birçok medeniyetin yaşadığı mezopotamyadan izler taşıyan harika bir müze olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi sanal müze sayesinde gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.
- 28.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsü müze gezmeye engel değil! Sanal müze ziyaretleri başladı! Sanal müzede hangi müzeler var? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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