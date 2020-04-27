27 Nisan TV'de ne var? Sağ Salim filmi konusu ne? Sağ Salim oyuncuları kimler? Sağ Salim oyuncu kadrosu - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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27 Nisan 'de ne var? filmi konusu ne? Sağ Salim oyuncuları kimler? Sağ Salim oyuncu kadrosu

27 Nisan TV'de ne var? Sağ Salim filmi konusu ne? Sağ Salim oyuncuları kimler? Sağ Salim oyuncu kadrosu

Corona virüsü salgını ve Ramazan ayı dolayısı ile birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında birçok kişi 'de hangi filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam yayınlanacak filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Film oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.

SAĞ SALİM KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf biridir. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak geçimini sağlamaktadır. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi ve ceset dolu yolculuk başlar.

SAĞ SALİM OYUNCULARI

Yapımcılığını, yönetmenliğini 'in üstlendiği filmin yazar kadrosunda Güler'in yanı sıra Alper Erze, Korhan Uğur, Şeyda Delibaşı isimleri yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda , , Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, , , Kamil Güler, Yakup Yavru, Tevfik İnceoğlu, Orçun Kaptan gibi usta isimler yer alıyor.

  1. 27.04.2020
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